Омичам предложили делать татуировки с прахом покойных родственников

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В Омске местная ритуальная служба предлагает своим клиентам татуировки с использованием праха покойных родственников. Об этом сообщает "Газета.ру".

В организации отмечают, что практика увековечивания родных таким способом уже не первый год востребована в Соединенных Штатах и странах Европы. В России же подобное – пока редкость, однако популярность постепенно растет.

Там также пояснили, что татуировка с прахом не отличается от обычной, однако все же порекомендовали желающим обратиться к специалисту перед нанесением.

Ранее в ГБУ "Ритуал" назвали средний чек на похороны в Москве. По состоянию на ноябрь прошлого года он составлял 135 тысяч рублей. В организации пояснили, что москвичи обычно не стремятся экономить на погребениях.

