Алтайский морг объяснил размещение тел умерших в коридоре

Фото: телеграм-канал "Подъем"
Тела умерших размещают в коридоре морга Славгородской центральной районной больницы из-за недостатка мест. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края.
В Сети распространилось видео из морга Славгородской ЦРБ с черными мешками, в которых якобы могли находиться человеческие тела. Один из таких мешков лежал перед входом в здание. При этом внутри морга в коридоре на полу находилось несколько тел.
В региональном Минздраве рассказали, что лежащий возле входа мешок заполнен мусором и подготовлен к утилизации. Главный врач ЦРБ Дмитрий Григорович пояснил, что из-за ограниченности мест в морге иногда приходится временно перемещать трупы из холодильной камеры в коридор. Это необходимо для обеспечения порядка вскрытия и выполнения санитарно-гигиенических процедур.
В Минздраве добавили, что для улучшения работы морга запланировано переоборудование помещений, проводится обучение ординатора. Главный врач ЦРБ также принес извинения людям, чьи родственники находились в отделении в момент съемки.
"Администрация больницы и коллектив патологоанатомического отделения и отделения судебно-медицинской экспертизы в своей повседневной работе с уважением относятся к телам умерших людей, соблюдают все нормы этики и деонтологии при проведении исследований", – отметил Григорович.
На базе больницы развернуто межрайонное патологоанатомическое отделение и филиал судебно-медицинской экспертизы, которые проводят исследования умерших из Славгорода, Хабарского, Немецкого национального, Бурлинского, Табунского, Кулундинского районов Алтая.
Ранее сообщалось, что в доме престарелых в Шанхае мужчину ошибочно приняли за мертвого и отправили в морг. Мужчина с COVID-19 потерял сознание из-за плохого самочувствия, но сотрудники решили, что он умер, и вызвали врачей. По дороге в морг мужчина начал подавать признаки жизни.
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