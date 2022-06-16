Врач рассказал, как помочь человеку при обмороке

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Завотделением скорой медицинской и неотложной помощи клинико-диагностического центра "Мединцентр" Владимир Довгаль рассказал, как помочь человеку, который упал в обморок. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Эксперт уточнил, что в первую очередь нужно убедиться в том, что у человека все хорошо с дыханием – свободны дыхательные пути, нет одышки, есть пульс. Если с этим все в порядке, следует уложить человека на спину на ровную поверхность и приподнять ноги, подложив под них какую-то вещь. Голову необходимо повернуть набок в случае возникновения рвоты.
Также врач посоветовал открыть окна и двери, чтобы было больше свежего воздуха. Если обморок случился в помещении, следует освободить пострадавшего от стесняющей одежды. Также можно прикладывать ко лбу что-то холодное и растирать мочки ушей.
Запрещено хлопать человека по лицу, стараться поднять его, поливать водой или давать медикаменты. В случае долгого нахождения в таком состоянии нужно вызвать скорую. Если пострадавший все же очнулся, не следует оставлять его одного, можно также напоить его горячим травяным чаем.
Среди причин обморока врач назвал сильные переживания, испуг и острую боль. Кроме того, упасть в обморок, по словам эксперта, можно в жару, особенно в душном помещении.
"Сам по себе обморок не заболевание, но может быть тревожным звоночком, указывающим на возможное развитие различных патологий. Поэтому, даже единожды упав в обморок, лучше обратиться к врачу", – заключил Довгаль.
Ранее кардиолог Заур Шугушев рассказал, при каких показателях давления нужно вызывать скорую. Он отметил, что существует мнение, что нормальным давлением является 120/80, но на самом деле есть большой размах.
Врач пояснил, что нижняя граница нормального давления – 90/60, а верхняя граница – 140/90. Так, при давлении ниже 90/60 нарушается кровоснабжение некоторых органов и тканей, рассказал специалист.
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