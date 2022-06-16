Эксперт назвал сильную жажду признаком опасной болезни

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Сильная жажда может быть признаком сахарного диабета, заявил врач-иммунолог, профессор и соведущий Елены Малышевой по программе "Жить здорово!" на Первом канале Андрей Продеус.

"Сахар выводится с мочой, соответственно, организму нужно больше жидкости для того, чтобы вывести сахар из своей циркуляции. Соответственно, человек пьет и не напивается, у него жажда все равно остается", – приводит его слова News.ru.

Продеус отметил, что вода любой температуры утоляет жажду эффективнее всего.

Ранее врач-гастроэнтеролог, эндоскопист Наталья Курганская рассказала, что частое ощущение сухости и липкости во рту может оказаться симптомом множества заболеваний. Например, они могут быть предвестниками проблем с желудочно-кишечным трактом.

Сухость во рту может также сигнализировать о развивающемся синдроме Шегрена. Это аутоиммунное поражение соединительной ткани.

