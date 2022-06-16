Страховщики назвали самые травмоопасные для детей регионы России

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Чаще всего летом получают травмы дети, которые живут в Ижевске, Кирове и Уфе. К такому выводу пришли специалисты страхового дома ВСК, сообщает "Газета.ру".

Эксперты изучили свыше четырех тысяч страховых случаев, связанных с детскими травмами в летний период. Исследование показало, что Ижевск является самым травмоопасным регионом России. В этом городе школьники чаще всего обращаются в медучреждения с жалобами на ожоги, ушибы, вывихи и переломы.

Их доля от общего количества составляет 18,8%. Также в топ-5 по вошли Киров (5,6%), Уфа (5,4%), Магнитогорск (4,4%) и Пермь (4,3%).

Самый травмоопасный возраст – 11 лет. Исследование показало, что, чем старше школьник, тем меньше травм он получает летом.

Ранее врач-невролог Елена Рожнова рассказала, что инсульт может возникнуть не только у взрослых, но и у детей. По ее словам, частота возникновения детских инсультов составляет 2–3 случая на 100 тысяч человек.

Эксперт добавила, что заметить признаки повреждения головного мозга и других органов ЦНС у пациентов младшего возраста можно только с помощью МРТ, поскольку никаких внешних симптомов обычно не наблюдается.

Основными причинами возникновения инсульта у несовершеннолетних, по словам врача, являются врожденные и приобретенные пороки развития сердца, инфекционные заболевания, травма сосудов на уровне шеи с последующим расслоением артериальной стенки.