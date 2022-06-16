В России диапазон свободы слова больше, чем в любом другом государстве – Киселев

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Российский журналист, генеральный директор информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что на сегодняшний день в России диапазон свободы слова больше, чем в любом другом государстве.
"Сейчас у нас диапазон свободы слова в нашей стране, в России, больше, чем в любой стране мира. Россия в этом смысле – самая свободная страна", – передает РИА Новости его слова.
А Запад тем временем с легкостью нарушает все свои установленные нормы, заметил Киселев.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что в США российским СМИ объявили войну, по ее словам, идет настоящее гонение.
Она сообщила, что в Москве в пресс-центре удалось собрать американских журналистов, руководителей корпунктов всех американских СМИ, которые были аккредитованы, и рассказать им, что творится с их российскими коллегами в США на фоне бесконечных заявлений Вашингтона о том, что на территории РФ со свободой слова что-то не так.
Песков усомнился, что Маску удастся вернуть свободу слова в Twitter
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: