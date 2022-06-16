В России диапазон свободы слова больше, чем в любом другом государстве – Киселев

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Российский журналист, генеральный директор информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что на сегодняшний день в России диапазон свободы слова больше, чем в любом другом государстве.

"Сейчас у нас диапазон свободы слова в нашей стране, в России, больше, чем в любой стране мира. Россия в этом смысле – самая свободная страна", – передает РИА Новости его слова.

А Запад тем временем с легкостью нарушает все свои установленные нормы, заметил Киселев.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что в США российским СМИ объявили войну, по ее словам, идет настоящее гонение.

Она сообщила, что в Москве в пресс-центре удалось собрать американских журналистов, руководителей корпунктов всех американских СМИ, которые были аккредитованы, и рассказать им, что творится с их российскими коллегами в США на фоне бесконечных заявлений Вашингтона о том, что на территории РФ со свободой слова что-то не так.