Астролог рассказала, какие знаки зодиака могут разбогатеть с 16 мая

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16 мая самая большая планета солнечной системы на целый год перейдет в земной знак Тельца. С этого момента акцент в делах сместится на практичность и возрастет вероятность получения финансовых подарков, рассказала Москве 24 астролог Анастасия Грохотова.

По ее словам, в астрологии Юпитер – это планета-благодетель. Она символизирует крупные материальные приобретения, большой успех, удачу, славу, почет и уважение.





Анастасия Грохотова астролог Весь период нахождения Юпитера в знаке Тельца – с 16 мая 2023 года по 26 мая 2024-го – первостепенной в делах будет практичность, расчетливость и предусмотрительность. Все решения будут приниматься с большим спокойствием.

Некоторые дела могут приобрести неожиданный размах и широту, отметила астролог. А все работающие до этого времени над новыми проектами с большой вероятностью получат первые материальные результаты.

Во время Юпитера в Тельце можно надеяться на материальные подарки, увеличение дохода и получение возможностей для крупных приобретений. Например, недвижимости, уточнила эксперт.

"Если в этот период откуда-то придет помощь, не отказывайтесь. Но воздержитесь от рискованных махинаций, если не готовы столкнуться с последствиями", – посоветовала она.





Анастасия Грохотова астролог Больше всего рассчитывать на удачу, позитивные возможности в деньгах, карьере и материальное везение могут Тельцы, а также Девы и Козероги. Им захочется творить, создавать новое, делать что-то настоящее и масштабное.

По мнению астролога, для этих знаков наступает период оптимизма и уверенности в себе. А к некоторым из них авторитет, уважение, слава и деньги придут сами.

Также хорошие возможности Юпитер в Тельце может открыть для Раков и Рыб. В течение года им будут предоставляться шансы на финансовую удачу, которые важно не упустить, подчеркнула Грохотова.

Что касается остальных знаков, то здесь нужно рассматривать каждую ситуацию индивидуально, отметила эксперт. Денежные и карьерные возможности будут зависеть от аспектов Юпитера к планетам натальной карты человека.

Ранее астролог Ирина Шалева рассказала, что планета Юпитер покровительствует четвергу. Поэтому именно в этот день хорошо устраиваться на новую работу, заключать важные сделки, проводить совещания и разговаривать с руководством о повышении.