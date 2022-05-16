В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за последние сутки госпитализировали 115 человек с коронавирусом. На ИВЛ находятся 78 человек. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
За минувшие 24 часа выявлено 288 новых случаев заражения инфекцией. Скончались от последствий коронавируса 18 человек. У всех был подтвержден диагноз "пневмония".
Победить болезнь за последние сутки смогли 255 пациентов. Всего с начала пандемии столичные врачи вылечили более 2,5 миллиона человек.
Всего в России за сутки госпитализировали 1 127 человек с коронавирусом. Это на 0,2% больше показателя предыдущего дня. Количество госпитализаций выросло в 33 регионах страны, а снизилось – в 40.
Ранее сообщалось, что в парках столицы до конца сентября будут работать 46 павильонов "Здоровая Москва", в которых горожане могут проверить свое здоровье без предварительной записи. Бесплатное комплексное обследование займет не более часа. В 2022 году врачи уделят особое внимание жителям столицы, переболевшим коронавирусом. Для них в павильонах доступна расширенная программа диспансеризации.
Павильоны "Здоровая Москва" начали принимать пациентов
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