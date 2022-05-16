Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России за сутки госпитализировали 1 127 человек с коронавирусом. Это на 0,2% больше показателя предыдущего дня. Тогда было зафиксировано 1 125 случаев, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Количество госпитализаций выросло в 33 регионах страны, а снизилось – в 40.
Вылечились от коронавируса еще 5 379 человек, общее число перенесших болезнь составило 17 652 558. При этом в РФ выявили 4 543 новых случая заболевания. За 24 часа скончались 89 человек. Всего число умерших за время пандемии достигло 377 759.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что для лучшей защиты от коронавируса следует перейти на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом.
Почти 6 тыс подростков привились двумя компонентами вакцины "Спутник М" в Москве
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