Дополнительные "Сапсаны" запустят на маршруте Москва – Петербург в мае

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Дополнительные поезда "Сапсан" будут запущены на маршруте Москва – Санкт-Петербург. Изменения в расписании их движения вводятся на май.

Такие меры предпринимаются для соблюдения пассажирами социальной дистанции в вагонах, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

"ОАО "РЖД" назначает дополнительные поезда "Сапсан" на отдельные календарные даты мая", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такие составы запустят 21, 22, 25, 26, 27 и 28 мая.

Ранее в министерстве транспорта России сообщили, что ожидают восстановления пассажиропотока на железных дорогах к осени. Такой исход событий возможен при плановом выходе из пандемии коронавирусной инфекции.