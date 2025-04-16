В Госдуме предложили изменить расчет компенсации семьям погибших военнослужащих

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов от ЛДПР предложил внести на рассмотрение законопроект, который не будет учитывать погибших военнослужащих в семье при определении размера выплаты. Об этом парламентарий написал в телеграм-канале.

Нилов пояснил, что на данный момент ежемесячные компенсации выплачиваются с учетом количества членов семьи, включая самого погибшего военнослужащего. Сумма выплаты делится в соответствии с установленным законом. По мнению депутата, это законодательный пробел, так как размер выплаты, причитающийся членам семьи, в таком случае автоматически уменьшается.

Новым проектом предлагается исключить требование, предусматривающее при определении ежемесячных денежных выплат необходимость учитывать погибшего (умершего) военнослужащего (инвалида, иного гражданина), что поспособствует увеличению выплат членам семьи военного.

Ранее, 3 апреля, депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев в Курской области. Проект также одобрил комитет ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов.