Юрист Билялова предупредила о штрафе за не поданную до 2 мая декларацию о доходах

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Россияне могут получить штраф за несвоевременную подачу декларации о доходах. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.

Эксперт пояснила, что в основном уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) происходит автоматически, поскольку его удерживают с зарплаты. Однако в некоторых ситуациях граждане сами должны рассчитать сумму платежа и подать декларацию в Федеральную налоговую службу (ФНС). Например, речь идет про выигрыш в лотерее или продажу недвижимости, которая была у человека в собственности менее минимального предельного срока владения.

То же правило действует, если гражданин получил доходы из-за рубежа или дорогие подарки не от близких родственников. Также в случае если он сдавал любое свое имущество в аренду, в том числе квартиру, не являясь самозанятым. Отчитаться о подобных доходах за прошлый год в этом году необходимо не позднее 2 мая. В противном случае налоговая имеет право применить штрафную санкцию.





Анастасия Билялова юрист Штраф за несвоевременную подачу декларации составит 5% от неуплаченного налога за каждый месяц просрочки, но не менее 1 000 рублей и не более 30% от суммы налога.

Кроме того, если вовремя не уплатить налог, то уже со следующего дня налогоплательщику начнут начисляться штрафные пени. Если человек откажется закрыть задолженность, то деньги могут взыскать через суд. Россиянам доступно несколько способов подачи декларации в ФНС.

"Самый простой – через приложение на смартфоне. Там заполнение происходит в полуавтоматическом режиме. Нужно только верно вбить данные и прикрепить документы. Второй по удобству способ – на сайте налоговой. Либо можно распечатать форму декларации, заполнить ее и принести в ведомство лично", – заключила юрист.

Ранее в ЦБ РФ сообщили, что аферисты от имени налоговой службы начали рассылать россиянам на электронную почту письма с требованием предоставить декларацию на доходы. Граждан просят перейти по ссылке на страницу, где необходимо ввести персональные данные, а также реквизиты банковской карты. Это якобы нужно, чтобы идентифицировать налогоплательщика. Однако в действительности злоумышленники выманивают информацию, чтобы украсть накопления жертвы.

