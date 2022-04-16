Дерипаска предложил провести в РФ новую пенсионную реформу

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В России необходимо провести реструктуризацию крупных государственных компаний и сделать собственником одной Пенсионный фонд. Об этом заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью изданию "Эксперт".

По его мнению, сейчас гораздо лучше будет заменить одну крупную государственную компанию пятью–шестью организациями.

"Должно быть профессиональное управление этими бумагами для получения дохода, чтобы мы не загоняли доходы в бюджет, потом бюджет делал дотацию этому Пенсионному фонду, трансферт, и мы платили", – пояснил Дерипаска.

Он считает, что людям младше 45 лет или активным гражданам нужно зарабатывать самостоятельно, опираясь на накопительную систему и схему. По его мнению, нужны разумные пассивы.

Ранее Дерипаска предложил в разы сократить госаппарат и силовые структуры. По его словам, госаппарат нужно сократить в два раза. При этом он считает, что нужно оставить армию и флот. Он также предложил на уровне Конституции освободить предпринимателей "от всего", снизить традиционные издержки, налог на добавленную стоимость.

