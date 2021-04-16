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Более 80 уголовных дел возбуждено в РФ за заражение коронавирусом по неосторожности, сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

По его словам, ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших по неосторожности заражение других людей, усилена.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о системе выплат медикам, которые заразились коронавирусом на работе. Руководитель ведомства объяснил, что указом президента были установлены дополнительные страховые выплаты в виде единых страховых выплат медперсоналу и водителям скорой помощи, которые работали с COVID-пациентами.

К настоящему моменту такие выплаты получили на сумму 29 миллиардов рублей. Министр добавил, что на пике пандемии коронавируса в России одномоментно были привлечены порядка 550 тысяч врачей и медперсонала. В целом помощь больным оказывали более миллиона медиков.