В 2020 году удалось провести диспансеризацию 30 млн россиян, несмотря на пандемию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Всероссийскую диспансеризацию в 2020 году, несмотря на пандемию, прошли около 30 миллионов россиян, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на коллегии Минздрава РФ по итогам работы министерства.

"Первое, о чем я хочу сказать – это, конечно, остановленная в связи с ковидом всероссийская диспансеризация населения. Но даже те небольшие окошки, которые образовывались в 2020 году, позволили нам провести диспансеризацию 30 миллионов российских граждан", – сказала она.

31 марта Голикова сообщила, что Россия возвращается к плановой работе системы здравоохранения. По ее словам, в настоящее время можно сказать, что с пика 279 тысяч коек, развернутых зимой, их стало 119 тысяч. Кроме того, она отметила, что в стране будут восстановлены диспансеризация и профосмотры.

Ранее вице-премьер сообщила, что Россия входит в тройку стран – лидеров по количеству проведенных тестов на COVID-19.

По ее словам, в настоящее время возможности диагностики постоянно развиваются. Например, уже сейчас внедряются экспресс-тесты, с помощью которых можно выявить коронавирус в течение 20 минут.