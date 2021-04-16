Россияне могут получить ИНН за один день

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Жители России теперь могут получить ИНН всего за один день. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Уточняется, что воспользоваться ускоренным порядком россияне могут, подав заявление с помощью сервиса "Подача заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе в Российской Федерации".

Приглашение посетить ФНС для получения свидетельства пользователю направят уже на следующий день после отправки заявления. Кроме того, при личном обращении за ИНН в инспекцию срок постановки на учет, а также выдачи свидетельства не будет превышать пяти дней.

Ранее в ФНС объяснили, в каком случае предприниматель может торговать без касс. Отмечается, что кассу можно не ставить, если торгуешь своим товаром, а площадь торгового места не превышает 5 квадратных метров.