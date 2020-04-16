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Москва 24

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Общество

07:09

Дождливая погода установится в четверг в Москве

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с дождем установится в Москве и Подмосковье в четверг, 16 апреля. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

Синоптики поясняют, что днем регион окажется под влиянием ложбины атлантического циклона.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 5–7 градусов, по области – 5–10 градусов", – говорится на сайте.

Уточняется, что атмосферное давление упадет и днем составит 730 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет порядка 70 процентов.

"Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду", – заключили специалисты.

Накануне желтый уровень погодной опасности был объявлен в Москве и области. Известно, что предупреждение действует до 21:00 17 апреля.

Кроме того, стала известна погода в Москве в пасхальную ночь. Сообщалось, что столбики термометров остановятся на отметке плюс 6–7 градусов.

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