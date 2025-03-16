Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 16 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность преимущественно без осадков прогнозируется в Москве в последний день недели, 16 марта. Местами на дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 4 до 6 градусов тепла, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до минус 4 градусов, по области – до минус 7 градусов.

Зимний режим погоды с отрицательными температурами прогнозируется в Московском регионе с 17 по 20 марта. Показатель температуры будет на 1–2 градуса ниже нормы. Сильных осадков не ожидается.

Однако апрельская погода вновь вернется в столицу после 20 марта. В этот день в Москве установится около 7–9 градусов тепла, позже температура поднимется до 10–12 градусов.