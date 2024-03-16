День 15 марта в Москве стал самым теплым с начала года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

День пятницы, 15 марта, в Москве стал самым теплым с начала года. Средняя температура в столице превысила норму более чем на 2 градуса, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

На метеостанции ВДНХ значения достигли плюс 6,3 градуса, в МГУ и Тушине установили 5,7 градуса, на Балчуге – 7 градусов.

"В ночь на 16 марта адвекция тепла в столичный регион продолжилась, на уровне 1,5 градуса температура воздуха была около плюс 1 градуса, и температура у земной поверхности оставалась положительной в большей части города", – подчеркнула синоптик.

Исключением стали температуры в Тушине и Измайлове. Там был заметен небольшой минус, указала метеоролог. Однако день 16 марта ожидается солнечным, а температура может достичь плюс 8 градусов. Как считает метеоролог, этот день войдет в пятерку самых теплых за последние 75 лет.

Ранее метеоролог прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что вторая половина марта в Москве ожидается достаточно теплой и сухой, однако снежный покров еще долго не сойдет. Он объяснил, что поверхность снега имеет сильную отражающую способность, из-за чего под воздействием солнца снег не тает.

Вместе с тем руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов спрогнозировал апрельскую погоду в Москве в выходные. По его словам, 16 и 17 марта станут "завершающим аккордом" текущей теплой недели.



Москвичам пообещали солнечную погоду в выходные