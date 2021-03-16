Минтруд прокомментировал идею разрешить женщинам ремонтировать самолеты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министерство труда и социальной защиты РФ рассмотрит предложение о сокращении списка запрещенных для женщин профессий в гражданской авиации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Ранее газета "Известия" сообщила, что председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко направила соответствующий запрос в Минтруд.
В случае положительной реакции на него женщины смогут занимать должности техника по крылу, инженера, занятого непосредственно на техническом обслуживании самолетов (вертолетов) в гражданской авиации.
Святенко просит разрешить россиянкам работать по полученным ими специальностям и оставить в "запрещенном" перечне только те профессии, которые действительно могут нанести вред здоровью женщины.
"Данный запрос в Минтруд поступил и будет рассмотрен в установленные сроки", – говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее женщины рассказали о работе пилотом, кинологом и спасателем. Они поделились, с какими серьезными вызовами приходится сталкиваться на работе, как воспринимают их коллеги-мужчины и остается ли время на женские радости.
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