Минтруд прокомментировал идею разрешить женщинам ремонтировать самолеты

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Министерство труда и социальной защиты РФ рассмотрит предложение о сокращении списка запрещенных для женщин профессий в гражданской авиации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее газета "Известия" сообщила, что председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко направила соответствующий запрос в Минтруд.

В случае положительной реакции на него женщины смогут занимать должности техника по крылу, инженера, занятого непосредственно на техническом обслуживании самолетов (вертолетов) в гражданской авиации.

Святенко просит разрешить россиянкам работать по полученным ими специальностям и оставить в "запрещенном" перечне только те профессии, которые действительно могут нанести вред здоровью женщины.

"Данный запрос в Минтруд поступил и будет рассмотрен в установленные сроки", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее женщины рассказали о работе пилотом, кинологом и спасателем. Они поделились, с какими серьезными вызовами приходится сталкиваться на работе, как воспринимают их коллеги-мужчины и остается ли время на женские радости.