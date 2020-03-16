В Госдуме рассмотрят закон о досрочном выходе на пенсию для предпенсионеров

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о досрочном выходе на пенсию для предпенсионеров. Документ был предложен депутатом от партии "Единая Россия" Андреем Барышевым, как сообщает РИА Новости.
Согласно тексту законопроекта, россиянам разрешат выходить на пенсию в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин, но при определенных условиях.
"Проект обеспечивает реализацию социальных гарантий, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и дает возможность досрочного выхода на пенсию гражданам, достигшим 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно, в случае невозможности трудоустройства в течение 12 месяцев с даты признания такого гражданина безработным или по состоянию здоровья вне зависимости от вида трудовой деятельности при наличии страхового стажа не менее 15 лет", – указано в пояснительной записке к документу.
В законопроекте также прописан процесс устранения коллизии по части объема страхового стажа, необходимого для получения страховой пенсии. Данная мера будет применятся при исчислении сроков получения пособия по безработице при досрочном выходе на пенсию.
Согласно действующему законодательству, в течение нескольких лет пенсионный возраст будет поэтапно увеличиваться. Для мужчин планка установлена на уровне 65 лет, для женщин – 60 лет.
Ранее в Госдуме поддержали идею цифровизации пенсионных накоплений. По словам председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, благодаря этому граждане более ответственно будут относиться к своему индивидуальному счету.
Известно также, что Минтруд планирует внести в Госдуму законопроект о беззаявительном механизме назначения пенсий с 2021 года.
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