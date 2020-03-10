Собянин назвал приоритеты социальной сферы на 2020 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На заседании президиума правительства Москвы был рассмотрен вопрос о реализации госпрограммы по социальной поддержке жителей столицы в 2019 году и задачах на 2020 год.

Более четырех миллионов москвичей, или каждый третий житель, пользуются социальной поддержкой города.

Чаще всего господдержку оказывают представителям старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам и жителям с низкими доходами. Работа ведется сразу в нескольких направлениях. Например, с 2019 года увеличен минимальный размер пенсии – теперь он равен 19,5 тысячи (с учетом городской доплаты). Кроме того, с 1 января 2020 года вырос размер пособий – примерно на 5,6%.

В качестве одной из мер социальной поддержки называют также выплаты детям войны. Те, кто обладает данным статусом, получают ежемесячно 1 584 рубля. Дополнительно москвичи старше 50 лет могут получить адресную социальную помощь, побывать на бесплатной диспансеризации и заняться профессиональным обучением.

При этом москвичи в возрасте 55–60 лет могут претендовать на бесплатный проезд в транспорте, путевки на санаторно-курортное лечение и изготовление зубных протезов.

С точки зрения досуга Москва стала еще привлекательнее. Проектов в данной области прибавилось – в частности был запущен "Мой социальный центр" в формате районного клуба по интересам. Кроме того, в столице активно развиваются программы "Московское долголетие" и "Наше сокровище".

В 2020 году столичные власти планируют осуществлять поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, реализовать проект по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами, утратившими работоспособность, развивать проекты социальной адресной помощи, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и социальной интеграции лиц с ограничениями по здоровью.

Согласно совместному исследованию рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", Москва, Сахалинская и Тюменская области являются наиболее экономически здоровыми регионами Российской Федерации. Здесь развиваются сырьевые отрасли, строительный и обрабатывающий сектора.

