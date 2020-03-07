Москвичей приглашают на вокал против стресса и аргентинское танго в "Мой социальный центр"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Жителей столицы приглашают в клубы "Мой социальный центр". Там с 9 по 15 марта состоятся лекции, творческие мастер-классы и концерты, передает портал мэра и правительства Москвы.
Так, москвичам расскажут о принципах здорового питания. В рамках лекций участники узнают, от каких продуктов следует отказаться, а какие могут улучшить качество жизни и здоровье.
Также горожанам предлагают посетить занятия по оздоровительному вокалу, на которых специалисты научат дыхательной практике, помогающей снизить уровень стресса. Кроме того, такой вокал позволяет улучшать внимание, укреплять иммунитет и снимать мышечное напряжение.
Помимо этого, жителям Москвы расскажут, как обезопасить себя от мошенников и к кому обращаться в случае обмана. Каждый желающий сможет получить индивидуальную консультацию.
На занятиях по аргентинскому танго участники каждую неделю разучивают новые элементы. Всех заинтересовавшихся приглашают в "Мой социальный центр" в Южном Бутове.
Для любителей театра будет организована встреча театральной студии "НеМХАТ". Участники этого клуба изучают историю театра и основы актерского мастерства, сценическую.
Также готовятся мастер-классы для любителей рукоделия. На занятиях участникам предложат создать своими руками воротнички, браслеты, колье и другие аксессуары. Также в рамках встреч можно будет сшить игрушки.
В одном из городских клубов также состоится костюмированная вечеринка по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Гости мероприятия должны будут прийти в масках, необычных шляпах и тематических футболках.
Ранее москвичей пригласили на забег с букетами и дискотеку на льду в честь 8 Марта. На площадках по всему города в Международный женский день будет организовано множество мастер-классов, концертов и других интересных мероприятий.
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