Собянин рассказал о развитии проекта "Мой социальный центр"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сергей Собянин посетил "Мой социальный центр" в Таганском районе.

"Второй проект, который мы запустили тоже недавно, – создание клубов по местожительству. Реорганизация наших социальных центров, которые работали в большей степени на предоставление льгот, каких-то социальных пособий и так далее", – напомнил мэр.

Как объяснил Собянин, суть "Моего социального центра" заключается в том, что здесь можно найти друзей по интересам, пообщаться, отдохнуть. Мэр назвал инициативу "позитивным проектом", который планируют расширять. В перспективе по всему городу появится 26 подобных центров.

Кроме того, Собянин отметил роль бизнеса в разработке системы новых социальных учреждений.

"Нам очень важна поддержка крупногородских предприятий. Сбербанк оказал нам содействие в создании Таганского клуба: предоставил помещение, софинансирование этого проекта", – объяснил мэр.

Кроме того, в рамках сотрудничества со Сбербанком были организованы курсы лекций по финансовой грамотности. При партнерстве с сервисом экосистемы Сбербанка "Работа.ру" был создан инструмент поиска работы для соискателей в возрасте от 50 лет.

"Мой социальный центр" – новое городское клубное пространство Москвы. Это место, где главными организаторами активностей и хозяевами выступают сами жители. Проект дополняет уже существующую в столице программу "Московское долголетие", которая функционирует уже более двух лет. По словам Собянина, его участниками уже стали порядка 350 тысячи москвичей.

Социальный центр по интересам, который открылся в Таганском районе, адаптирован для маломобильных граждан. Непосредственно в самом помещении обустроены четыре комфортных пространства – в частности, спортивный зал и гостиная для спокойного досуга. В спортивном зале доступны йога, гимнастика цигун, можно принять участие в тренировках, танцевать и осваивать восточные единоборства. В гостиной установлены бильярд, есть доски для игры в шашки и игровые приставки.

Также в центре работает 24 клуба по интересам: "Аптекарский огород", "Два кия", "Ракетка", "Флористика и коллаж", "Садовод", "Астроном", "Багаж", "СоцТур", "Мои истоки", "Волшебный клубочек", "Любители истории Руси", "Секреты долголетия" и другие.

В пресс-службе мэрии отметили, что со дня открытия гостями центра стали 13,3 тысяч человек. Ежедневно сюда приходит более 200 человек.

Ранее мэр Москвы поздравил пенсионеров с двухлетием проекта. Собянин подчеркнул, что занятия в "Московском долголетии" помогают москвичам вести активный образ жизни, быть позитивными и поддерживать свое здоровье.

