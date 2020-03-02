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Мэр Москвы

12:51

Собянин поздравил участников "Московского долголетия" с двухлетием проекта

мэр Москвы город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" поздравил с двухлетием проект "Московское долголетие".

Он заявил, что благодаря его работе у людей на пенсии открывается второе дыхание, отметил позитивное настроение участников "Московского долголетия" и пожелал им долгой и интересной жизни.

"Одному из моих любимых проектов – "Московскому долголетию" – уже два года. Его участники всегда на позитиве. Благодаря проекту они начинают заниматься спортом, творчеством, заводят друзей, ходят на лекции в лучшие вузы страны", – подчеркнул Собянин.

Он добавил, что в проекте "Московское долголетие" участвуют 205 тысяч жителей столицы. Почти половину из них составляют лица в возрасте от 60 до 70 лет.

В феврале для участников проекта начались занятия в вузах по новым учебным программам. В частности, в МГУ запустили цикл лекций "Философы о вечном и настоящем".

А во время празднования Нового года в Марьиной роще участники проекта "Московское долголетие" выступили на концерте.

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