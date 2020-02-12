Вузы подготовили учебные программы для участников "Московского долголетия"

08:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В феврале для участников проекта "Московское долголетие" в пяти вузах столицы начнутся занятия по новым учебным программам. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Во время таких занятий пожилые люди не обучаются новой профессии, но получают знания, развиваются, общаются друг с другом и находят единомышленников. Сейчас, после зимних каникул, у участников проекта начинается следующий учебный семестр. Вместе с программами прошлого полугодия для них запускают новые направления и курсы", – говорится в сообщении.
В МГУ имени Ломоносова состоится цикл лекций "Философы о вечном и настоящем", который посвящен таким темам, как счастье, смысл жизни, нравственность, сущность человека и его место в мире.
Московская государственная художественно-промышленная академия имени Строганова приглашает всех желающих вступить в клуб любителей кино. На занятиях участники проекта узнают обо всех этапах развития отечественного кинематографа.
В Государственном институте русского языка имени Пушкина заработает клуб книголюбов. Участники обсудят свои любимые произведения русских писателей XVIII–XXI веков, а также узнают про методику домашнего чтения, которую смогут использовать во время занятий с внуками.
В Российском экономическом университете имени Плеханова заработают клубы по интересам. Во время курса "Домоводство и дизайн интерьера", который сочетает в себе теоретическую и практическую части, участники создадут дизайн-проект помещения в специальной компьютерной программе. В клубе "Домоводство и ландшафтный дизайн" расскажут, как правильно делать планировку садового участка.
Московский политехнический университет предлагает три новые образовательные программы.
В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения сообщили, что все занятия для участников программы "Московское долголетие" бесплатные.
Как уточняется, в среднем один курс длится три – пять месяцев, уроки проходят один – два раза в неделю.
Участие в программе "Московское долголетие" принимают более 200 тысяч человек. Занятия в рамках проекта бесплатны и доступны во всех районах города. Кроме того, для помощи старшему поколению столичные власти привлекают социальных работников и волонтеров.
Проект "Московское долголетие" создали по инициативе мэра столицы в 2018 году. С 2019 года он стал постоянным. Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет могут посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.
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