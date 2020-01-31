Около 70 тысяч горожан предпенсионного возраста за год оформили карту москвича

10:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 70 тысяч горожан пенсионного возраста оформили карту москвича за год, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Она позволяет без комиссии можно оплачивать ЖКУ, услуги образования, автомобильные штрафы на портале mos.ru. Карту можно использовать в качестве полиса ОМС или банковской карты.
Кроме того, она дает возможность бесплатного проезда в метро, на МЦК, МЦД, в пригородных поездах и на наземке. 7,5 тысячи магазинов предоставляют скидки по карте.
Получать льготы женщины могут с 55 лет, мужчины – с 60 лет. Страховой стаж должен составлять не менее одиннадцати лет. Заявления на оформление принимают центры "Мои документы". С собой следует взять паспорт и, если есть, удостоверение ветерана труда или ветерана военной службы.
Карту сделают в течение месяца. Пока ее оформляют, заявителям выдадут временный единый социальный билет.
"Чаще всего горожане предпенсионного возраста используют карту для льготного проезда в общественном транспорте. Так, например, с января прошлого года они совершили порядка 15 миллионов поездок, из которых 7,5 миллиона в метро и 7,4 в наземном транспорте. Также по льготной карте было оформлено 546 тысяч железнодорожных билетов", – рассказал глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
В ноябре прошлого года стало известно, что картой москвича пользуются почти пять миллионов жителей столицы. 75 процентов держателей – пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья и члены многодетных семей. 11 процентов составляют учащиеся школ и колледжей, девять процентов – студенты, четыре процента – молодые мамы. Еще один процент приходится на другие льготные категории граждан.
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