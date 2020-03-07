Москвичей приглашают в поликлиники на лекции о здоровье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов

Москвичей приглашают в поликлиники, где с 9 по 14 марта пройдут лекции о профилактике и лечении различных заболеваний, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Все желающие смогут посетить занятия, на которых врачи расскажут о болезни зрения, а также прочтут лекцию о причинах возникновения глаукомы.

Также встречи с медиками будут посвящены факторам риска и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи расскажут о том, что такое гипертоническая болезнь, почему она возникает, как избежать осложнений и как контролировать артериальное давление.

В поликлиниках можно будет узнать о профилактике клещевого энцефалита, а также о том, как правильно питаться людям с аллергией. С полным списком лекций и местом их проведения можно ознакомиться на mos.ru.

Ранее сообщалось о том, что некоммерческие организации проведут бесплатные занятия для москвичей. В частности, их ждут лекции о здоровье, социальных проблемах и курсы иностранных языков.