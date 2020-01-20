Более 250 человек скончались в России после приема лекарств

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После приема лекарственных препаратов за первые девять месяцев 2019 года в России скончался 251 человек. Об этом сообщил журналистам руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.

В рамках XVIII ассамблеи "Здоровая Москва" он указал, что "25 летальных исходов связано с применением такого давно известного препарата, как лидокаин".

"И связаны они не с качеством лекарственного препарата, а с готовностью медицинского сообщества своевременно оказать помощь при кардиотоксическом эффекте", – приводит слова Мурашко Агентство "Москва".

В Минпромторге ранее заявили, что не ожидают повышения цен после внедрения маркировки лекарственных препаратов.

Маркировку начали внедрять с февраля 2017 года, с 1 января 2020 года она стала обязательной для всех участников российского фармрынка.