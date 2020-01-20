Более 60 тысяч человек приняло участие в ассамблее "Здоровая Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ассамблее "Здоровая Москва", прошедшей с 16 по 19 января на ВДНХ, приняло участие более 60 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В рамках мероприятия москвичи и гости столицы смогли пообщаться с лучшими медиками Москвы, а также послушать лекции известных мировых экспертов в области медицины. Кроме того, участники смогли пройти экспресс-диагностику.

"Мероприятие прошло в открытом формате, принять участие в ассамблее смогли все желающие. Мы видим, что мероприятие понравилось жителям. За четыре дня работы ассамблею посетило более 60 тысяч человек – это почти в шесть раз больше, чем в прошлом году", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый день ассамблею посетил Сергей Собянин, он выступил на пленарном заседании. По его словам, в ближайшие годы в столице появятся новые объекты здравоохранения, которые разместятся на площади свыше 1 миллиона квадратных метров. Кроме того, мэр Москвы указал на цифровизацию столичного здравоохранения.

Также на ассамблее состоялась интерактивная выставка, на которой было представлено более 30 экспозиций. В частности, участникам была предоставлена возможность пройти экспресс-обследования, сдать анализы и узнать свою группу крови. Также 100 человек сдали кровь, пополнив донорский банк на 50 литров ценной жидкости.

В зоне акушерства и гинекологии рассказали о дистанционном видеонаблюдении за новорожденными, с помощью которого можно наблюдать за малышом онлайн в том случае, если нет возможности постоянно находиться рядом.

Также в рамках ассамблеи была представлена школа для пап "Я – папа!", в которой мужчин учили пеленать, кормить и купать малышей. Прошло такое обучение свыше 200 отцов.

Помимо этого гости мероприятия познакомились с макетами новейших объектов здравоохранения столицы. Примечательно, что один из таких макетов оказался съедобным – поликлинику представили в виде 150-килограммового торта.

На "Здоровой Москве" также были организованы мастер-классы по цветотерапии, гончарному делу, рисованию и пластилинографии. "Здоровый забег", в котором поучаствовали свыше 400 человек, также стал составляющей ассамблеи.

