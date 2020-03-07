Москвичей приглашают на забег с букетами и дискотеку на льду 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей столицы приглашают на праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Они пройдут по всему городу – в музеях, парках, культурных центрах и центрах социального обслуживания, передает портал мэра и правительства Москвы.

Так, в честь праздника женщинам предлагается бесплатно посетить ряд музеев. В частности, свободный вход будет в Музей Победы на Поклонной горе, где готовят праздничные экскурсии, викторины, концерты и детские мастер-классы.

Также в Москве будет открыт блошиный рынок в Музее Москвы. Там можно будет найти посуду и предметы декора начала XX века, советские игрушки и другие интересные вещи.

В Московском планетарии состоится ряд экскурсий, на которых расскажут о планете, названной в честь древнеримской богини любви Венеры.

В центре города состоится фестиваль "Вам, любимые". С 7 по 9 марта будут работать 14 тематических площадок, на которых можно будет приобрести подарки, попробовать всевозможные сладости и поучаствовать в мастер-классах. В частности, их будут проводить знаменитости – актрисы и блогеры. Также множество мастер-классов ожидает горожан по всему городу.

Столичные парки также подготовили праздничную программу. К примеру, в Парке Горького состоится цветочный забег для мужчин. Они пробегут 400 метров и подарят букеты дамам, которые будут ждать возлюбленных на финише. Подобные забеги пройдут также в парке "Фили" и 50-летия Октября.

Столичные парки подготовили праздничную программу к 8 Марта

Помимо этого в столице состоятся "Прогулки с историей", в рамках которых пройдут экскурсии и квесты.

Бесплатно покататься на коньках смогут представительницы прекрасной половины человечества в саду имени Баумана, саду "Эрмитаж" и парке "Красная Пресня". На кинокатке в саду имени Баумана запланирована дискотека на льду.

Кроме того, горожане смогут принять участие в фитнес-фестивале. В Таганском парке состоятся бесплатные занятия по спортивным танцам, а на Фонтанной площади запланированы тренировки по кикбоксингу, тайскому боксу и другим боевым искусствам.

Особую программу приготовили библиотеки и культурные центры. В этих организациях пройдут бесплатные мастер-классы по декорированию рамок и росписи футболок. Также всем гостям предложат обменяться ненужной одеждой.

Ранее стало известно, что 8 Марта проезд сделают бесплатным для женщин. В частности, это коснется маршрутов по столице и Московской области.