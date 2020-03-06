Дорожная карта для семейного досуга может появиться в столице

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Дорожную карту, на которой можно будет найти мероприятия для семейного досуга, создадут в столице. С инициативой о реализации проекта выступил руководитель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, передает РИА Новости.

"Давайте сделаем дорожную карту для семей, особенно когда это молодые люди, куда им пойти семьей", – сказал глава комиссии. На карте отобразят мероприятия для всех членов семьи.

Как подчеркнул заместитель генерального директора ГБУК "Мосразвитие" при департаменте культуры Москвы Юрий Кунцев, в настоящий момент есть наработки будущей карты.

При этом в наполнении карты может принять участие представитель департамента труда и социальной защиты населения, уточнил Герасимов. Планируется сформировать перечень занятий, доступных в социальных центрах Москвы.

Ранее стало известно, что в Мосгордуме предложили разработать паспорт медицинского туриста.