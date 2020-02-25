В Мосгордуме предложили разработать паспорт медицинского туриста

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Руководитель постоянного депутатского объединения "Моя Москва" в Мосгордуме Елена Николаева предложила разработать паспорт медицинского туриста по аналогии с паспортом болельщика, сообщает Агентство "Москва".
Об этом она заявила на заседании рабочей группы по развитию туризма в столице.
"Считаете ли возможным распространить принцип а-ля паспорта болельщика, если мы долго будем ждать электронных виз. Может быть, вернуть что-то вроде паспорта болельщика, сделать паспорт медицинского туриста, который позволит решать этот вопрос оперативно", – сказала Николаева, обращаясь с вопросом к руководителю комитета по туризму Москвы Екатерине Проничевой.
Проничева, в свою очередь, отметила возможность ввести в стране медицинские визы как отдельное направление. Для этого, по ее словам, нужно обсудить этот вопрос с экспертным сообществом.
Под медицинским туризмом подразумевают практику предоставления плановых медицинских услуг в другой стране, а также совмещение отдыха за рубежом с получением медпомощи.
Ранее сообщалось, что в России после 2021 года может появиться электронная медицинская виза для иностранцев. Отмечалось, что на сегодняшний день для лечения в России иностранцы могут получить деловую визу на 90 дней. При этом пациенты могут воспользоваться услугой ее однократного продления.
По данным Минздрава, в 2018 году за границу для получения медицинской помощи выехали 80 тысяч россиян, при этом годом ранее показатель был на 20 тысяч больше. Вместе с тем поток россиян в Германию за последний год сократился в шесть раз – Минздрав связывает ситуацию с повышением качества аналогичных услуг, оказываемых в России.
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