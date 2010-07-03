Россияне стали реже лечиться за границей

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Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что в 2018 году за границу для получения медицинской помощи выехали 80 тысяч россиян, при этом годом ранее показатель был на 20 тысяч больше. Слова министра приводит News.ru.

"Мы стараемся мониторить ситуацию настолько, насколько это возможно. Поддерживаем отношения с ассоциациями по медицинскому туризму", – рассказала Скворцова, добавив, что в основном граждане РФ обращаются к зарубежным специалистам для углубленного обследования и выявления заболеваний на ранней стадии.

Вместе с тем поток россиян в Германию за последний год сократился в шесть раз – Минздрав связывает ситуацию с повышением качества аналогичных услуг, оказываемых в России. По словам Скворцовой, в 2018 году ведомство впервые запустило международные онкоскрининги – они проводятся по той же методологии, что и в Европе, Австралии и США.

Ранее министр здравоохранения сообщила, что за прошедшие семь месяцев в стране значительно выросла продолжительность жизни. Сейчас она составляет 78,5 года у женщин и 68,5 у мужчин. Скворцова подчеркнула, по скорости роста продолжительности жизни РФ обгоняет все известные мировые показатели.