В Госдуме поддержали инициативу цифровизации пенсионных накоплений

Фото: Максим Мишин/портал мэра и правительства Москвы

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею цифровизации пенсионных накоплений. Политик считает, что направляемые уведомления позволят гражданам более ответственно относиться к своему индивидуальному счету.

Нилов отметил, что слишком много работающих граждан получают неофициальную зарплату, тем самым не увеличивая свои пенсионные накопления. По словам спикера, достигнув пенсионного возраста, человек вынужден ждать еще пять лет до получения социальной пенсии.





Ярослав Нилов председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Если гражданин в 45 лет будет получать автоматические уведомления, он сможет наблюдать динамику изменения количества его страховых коэффициентов, которые влияют на назначение пенсии, смотреть, сколько он в год заработал в зависимости от заработной платы.

Нилов уверен, что данная инициатива повысит ответственность, правовую грамотность и одновременно контроль во избежание ситуаций, когда теряется какая-то информация из Пенсионного фонда, потом невозможно подтвердить стаж, или по определенным причинам баллы не были учтены. "Информирование позволит гражданам более внимательно смотреть за своим индивидуальным счетом, понимать, на какую пенсию он может рассчитывать, понимать, направляет или нет его работодатель взносы", – считает политик.

Нилов отметил, что в уведомлениях гражданам будут сообщать информацию о заработанных страховых баллах, фиксируемом стаже и предполагаемом размере заработанной пенсии.

Ранее Минтруд выступил с инициативой о беззаявительном механизме назначения пенсий. Согласно разработанному проекту, раз в три года все граждане старше 45 лет через сайт госуслуг будут получать уведомления о своих пенсионных накоплениях.

