Россияне смогут проверять статус своих "электронных путевок" онлайн

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Россияне, купившие путевку, смогут отслеживать статус своих туров онлайн. Услуга станет доступна после введения системы "Электронная путевка", сообщил директор АО "Национальные туристические технологии" (АО "НТТ") Семен Леви.

"В системе предусмотрен личный кабинет туриста, где он сможет авторизоваться через ввод уникального номера электронной путевки и кода авторизации либо через портал госуслуг. Далее можно проверить актуальный статус тура и его условия", – рассказал Леви "Интерфаксу".

По его словам, в случае несоответствия условий тура с информацией в электронной путевке, заказчик и потребитель смогут информировать оператора системы.

Также Леви добавил, что при модернизации системы планируется ее интеграция с другими ГИС федеральных органов исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января 2021 года заработает новый единый реестр турагентов. Данные в реестр будут заносить сами туроператоры, сведения о договоре с ними также будут отображаться. Помимо этого, в реестре должна будет отражаться информация о посредниках и центрах бронирования, которые выступают субагентами.

Летом были утверждены требования использования электронных путевок туроператором, турагентом и туристом.

Отмечается, что если документы заказчик представляет туроператору или турагенту при личном приеме, то они вносятся в информационную систему туроператором или турагентом самостоятельно.

Поправки в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", вступившие в силу 1 января 2018 года, предусматривают создание системы "Электронная путевка", в которой должны содержаться основные данные о туристе и путешествии. До недавнего времени формирование электронных путевок для туроператоров являлось необязательным.

