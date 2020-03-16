Эксперт прокомментировал рост цен на услуги операторов сотовой связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков объяснил возможное повышение тарифов на сотовую связь, сообщает ИА "НСН".
Он подчеркнул, что исполнение закона о бесплатном доступе к социально значимым сайтам ляжет бременем на операторов. Кроме того, он объяснил, что закон подразумевает обеспечение выхода на сайты государственных органов, но не на социальные сети.
"Речь прежде всего шла о государственных сайтах – госуслуг, органов власти, ведомств. Чтобы люди могли подавать свои данные и проверять их бесплатно. Речь не шла о сайтах "Одноклассники", "Вконтакте", "Яндекс", которые являются коммерческими структурами", – отметил Кусков.
Он подчеркнул, что к этим порталам нельзя обеспечивать бесплатный доступ, поскольку они будут зарабатывать на этом. Кусков сообщил, что на операторов сотовой связи и так ложится большая финансовая нагрузка.
"В России сотовая связь одна из самых дешевых в мире. А на операторов ложатся расходы на исполнение законов Яровой, о персональных данных, о суверенном интернете, сейчас – об этих сайтах. Плюс вечно падающий курс рубля. Так нельзя", – сказал эксперт.
Ранее стало известно, что сотовая связь может подорожать на 20% в этом году. Об этом сообщили операторы, ссылаясь на необходимость обеспечить бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам без финансовой компенсации со стороны государства.
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