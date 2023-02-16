13:07Общество
Юрист рассказал, как февральские праздники повлияют на зарплату россиян
Фото: depositphotos/Tiko0305
Зарплата россиян не уменьшится из-за февральских праздников. Об этом Москве 24 рассказал юрист Василий Воробьев.
Ранее в Роструде напомнили, что в связи с Днем защитника Отечества россиян ожидает короткая рабочая неделя. Она продлится с 20 по 22 февраля. Затем у трудящихся будет четырехдневный отдых с 23 по 26 февраля.
При этом если работодатель попросит сотрудника выйти на смену в праздничный день, его заработок увеличится, добавил юрист. Обычно за работу в праздники оплата начисляется в двойном размере.
"Надо проследить, чтобы в табель учета рабочего времени это обязательно было включено. Потому что некоторые работодатели, чтобы избежать дополнительных выплат, могут данный момент упустить. Но если они его учтут, то человек в любом случае имеет право на дополнительную оплату", – пояснил Воробьев.
Вместе с тем юрист напомнил, что двойная оплата не касается людей со сменным графиком, у которых работа выпала на праздничный день. Такие трудящиеся получат заработную плату в обычном размере.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила, как на доходах россиян отразятся вступившие в силу с 1 января новые правила уплаты НДФЛ. Теперь работодатель удерживает подоходный налог с аванса и зарплаты сотрудника. Однако, несмотря на это, общая сумма заработка работника останется прежней, отметила депутат.
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