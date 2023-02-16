Россияне назвали размер зарплаты, ради которой готовы подождать трудоустройства – опрос

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Россияне готовы ожидать более долгого ответа на отклик по вакансии от работодателя, если обещанная зарплата будет соответствовать их уровню ожидания. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса исследовательского центра "Зарплаты.ру" и онлайн-университета рентабельного образования Skypro.

Всего в опросе приняли участие свыше 1,6 тысячи работающих граждан РФ.

Так, треть респондентов готовы ждать долгого ответа от работодателя, если предложенная зарплата составит от 50 до 100 тысяч рублей, четверть – от 100 до 150 тысяч рублей, 16% опрошенных – от 150 до 200 тысяч рублей.

Однако 59% респондентов сообщили, что не готовы ожидать ответа от работодателя дольше двух недель после отклика. Четверть опрошенных готовы подождать ответ работодателя в течение месяца, 12% респондентов – в течение двух или трех месяцев.

Также, согласно данным опроса, 95% россиян ищут вакансии на сервисах по поиску работы, 41% – в социальных сетях, 24% – пишут компаниям напрямую, не дожидаясь публикации вакансии, и 17% – читает объявления о вакансиях в общественных местах и печатных изданиях.

Чуть более половины опрошенных поделились, что реагируют на отказ от работодателей равнодушно, более трети респондентов пытаются получить обратную связь от работодателя и 11% эмоционально относятся к отказам.

Ранее результаты другого опроса показали, что для финансовой независимости россиянам необходимо 4,3 миллиона рублей. Таким образом, средняя оценка материального благополучия граждан России выросла на 26,5%.

Еще один опрос показал, что 40% представителей бизнеса готовы повышать зарплату сразу всем сотрудникам организации. Вместе с тем одним из важных факторов отказа в просьбе увеличить оклад работника является то, что сотрудник недостаточно хорошо справляется со своими обязанностями.

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