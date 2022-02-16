На ростовское издание о поэзии подали в суд после цитирования Тургенева

Фото: facebook.com/Владимир Козлов

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области направила в суд протокол о правонарушении в отношении местного издания о поэзии Prosodia, процитировавшего отрывок из письма Ивана Тургенева, где якобы было нецензурное слово, сообщил главред издания Владимир Козлов в Facebook-аккаунте.

"Административным правонарушением Роскомнадзором в данном случае признано цитирование нами в сообщении о выходе поэтического сборника поэта XIX века С. Шевырева отрывка из письма А. Герцену, написанного писателем И. Тургеневым", – отметил главред.

Он объяснил, что речь идет о слове, которое в 19-м веке употреблялось в значении слова "ублюдок", то есть внебрачный ребенок. Разъяснения по этому вопросу, как уточнил главный редактор Prosodia, издание предоставило в ведомство, но там ему сообщили, что ничего не получали. В результате в издание поступил протокол об административном правонарушении.

"Конечно, пойду в понедельник в суд и буду пытаться доносить особенности сложившейся ситуации", – заключил Козлов.

Он подчеркнул, что prosodia.ru – просветительский проект о русской поэзии, предназначенный для аудитории 18+, о чем сообщается на сайте. Кроме того, данное издание, никак не хотело бы распространять брань, но и оберегать совершеннолетних людей от суждений классиков очень странно, считает главный редактор.

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