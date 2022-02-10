Роскомнадзор поддержал введение внесудебной блокировки сайтов с оправданием педофилии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роскомнадзор поддерживает введение внесудебной блокировки для интернет-материалов с оправданием педофилии. Об этом на заседании рабочей группы вице-спикера Госдумы Ирины Яровой по подготовке комплексного проекта Федерального закона о защите детей от сексуального насилия заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Я предложил бы законодательно закрепить запрет на пропаганду педофилии и распространение информации, которая содержит обоснования или оправдания осуществления полового сношения или иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних", – цитирует Субботина "Интерфакс".

Он добавил, что Роскомнадзор готов взять на себя функции внесудебной блокировки подобных материалов.

О неэффективности действующего на данный момент в России механизма блокировки сайтов с пропагандой педофилии заявила вице-спикер Яровая. Она напомнила, что процедура включения в реестр запрещенной информации занимает 2–3 месяца.

Ранее в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов. Наказание грозит тем, кто уже был осужден за педофилию в прошлом, а также тем, кто совершил насилие в отношении нескольких детей.

Вместе с тем спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в законодательстве осталось много пробелов по данному вопросу и призвал парламентариев продолжить работу по их устранению.

