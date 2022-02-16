В РФ выявили новую схему мошенничества с лицевыми счетами

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Мошенники начали звонить гражданам и предупреждать о блокировке лицевого счета в Центробанке из-за сомнительных операций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВТБ.

Злоумышленники представляются сотрудниками банка. Для разблокировки счета они предлагают отправить заявку в любую из кредитных организаций, где есть счета и карты клиента. При этом, как отметили в ВТБ, им нужны не персональные данные, а информация о платежеспособности.

Таким способом мошенники собирают данные для использования их в дальнейших атаках, например для получения доступа в мобильный банк, оформления кредита и вывода средств. При этом это может произойти, когда человек уже забыл о прошедшем разговоре.

"Вас не просят напрямую назвать остаток на счете, не задают вопросы, которые настоящий сотрудник контакт-центра действительно не станет озвучивать. Вся схема выстроена очень аккуратно, чтобы усыпить внимание клиента", – отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В ВТБ напомнили, что у россиян нет никаких лицевых счетов в Центробанке.

Ранее руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко рассказал, что российские туристы могут стать жертвой мошенничества с фиктивными турами и авиабилетами. Злоумышленники начали предлагать продажи поездок на условиях якобы раннего бронирования.

