16 января, 21:05Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости гриппом А через три недели
Фото: 123RF/engagestock
Эксперты Роспотребнадзора ожидают снижения заболеваемости гриппом А в стране через три недели. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщила руководитель ведомства Анна Попова.
По ее словам, доля заболевших гриппом и коронавирусом от общего числа обратившихся в поликлиники за минувшую неделю составила по 3%.
"На долю ковида приходится порядка там 2,5–3% от общего количества обратившихся, например, за прошлую неделю. На долю диагностированного лабораторно гриппа примерно такое же количество", – добавила Попова.
За прошлую неделю в РФ выявили увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 78%. На второй неделе этого года заболеваемость выросла до 939 случаев, 25% пациентов заразились в Москве, Подмосковье и в Санкт-Петербурге.
Ранее иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что заразиться одновременно коронавирусом, гриппом и ОРВИ нельзя. Он отметил, что сейчас сложилась такая ситуация, когда в России активно распространяются сразу три вируса. Что касается эпидемиологической обстановки в стране, Жемчугов считает, что она характерна для зимнего сезона. При этом врач призвал граждан своевременно делать прививки.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице снижается три недели подряд – Роспотребнадзор
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