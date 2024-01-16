Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ выросла на 78% за неделю

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В России выявили увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 78% за прошлую неделю. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на второй неделе этого года заболеваемость выросла до 939 случаев, 25% пациентов заразились в Москве, области и в Санкт-Петербурге, 75% заболевших зафиксировали в других регионах страны.

"Количество заболевших COVID-19 в РФ по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 12,6% и составило свыше 27 тысяч случаев", – добавили в Роспотребнадзоре.

До этого врач-педиатр Мадина Малиева сообщила, что наиболее частыми симптомами гриппа являются лихорадка, головная боль, першение и боль в горле. Однако нетипичные признаки заключаются в насморке, светобоязни, конъюнктивите, носовых кровотечениях и нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта. По ее словам, у здоровых детей грипп может протекать с осложнениями в тяжелой форме.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что заразиться одновременно коронавирусом, гриппом и ОРВИ нельзя. Он отметил, что сейчас сложилась такая ситуация, когда в России активно распространяются сразу три вируса. Что касается эпидемиологической обстановки в стране, Жемчугов считает, что она характерна для зимнего сезона. При этом врач призвал граждан своевременно делать прививки.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице снижается три недели подряд – Роспотребнадзор