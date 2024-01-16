Врач перечислила редкие симптомы гриппа

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Наиболее частыми симптомами гриппа являются лихорадка, головная боль, першение и боль в горле. Однако нетипичные признаки заключаются в насморке, светобоязни, конъюнктивите, носовых кровотечениях и нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта, сообщает Life.ru со ссылкой на врача-педиатра Мадину Малиеву.

По ее словам, у здоровых детей грипп может протекать с осложнениями в тяжелой форме. К такой группе риска относятся дети в возрасте до двух лет и дети с такими хроническими заболеваниями, как бронхиальная астма, муковисцидоз, хронические заболевания сердечно-легочной системы.

В целом наиболее частые осложнения при гриппе – острый средний отит, пневмония и фебрильные судороги, подчеркнула специалист.

"Обычно заболевание длится около семи дней. Но у некоторых детей, особенно у подростков, часто наблюдается постгриппозная астения, характеризующаяся слабостью, повышенной утомляемостью", – добавила эксперт.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что заразиться одновременно коронавирусом, гриппом и ОРВИ нельзя. Он отметил, что сейчас сложилась такая ситуация, когда в России активно распространяются сразу три вируса. Что касается эпидемиологической обстановки в стране, Жемчугов считает, что она характерна для зимнего сезона. При этом врач призвал граждан своевременно делать прививки.

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