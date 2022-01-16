В Свердловской области выявили четыре случая заражения "Омикроном"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Четыре случая заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса были зафиксированы в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный департамент информационной политики.

"У четырех человек в Свердловской области выявлен "Омикрон". Результаты тестов лабораторно подтверждены и верифицированы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время медики проводят необходимые противоэпидемические мероприятия с заболевшими и лицами, с которыми они контактировали.

"В связи с появлением этой информации оперативный штаб Свердловской области еще раз призывает всех жителей региона принять меры по защите от инфекции. В первую очередь – привиться", – заявили власти.

Также они напомнили жителям региона о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и дезинфекции.

14 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России зафиксировали 783 случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон". Из них 53% приходится на Москву. Замглавы кабмина отметила, что на столичный регион приходится первый удар коронавируса, поскольку он является крупным транспортным узлом.