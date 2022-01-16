Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В воскресенье, 16 января в столичном регионе ожидается облачная погода с небольшим снегом и температурой воздуха до 7 градусов мороза. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Отмечается, что предстоящим днем погоду в Москве и Подмосковье будет определять промежуточный гребень антициклона.

"При облачной c прояснениями погоде местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве от 5 до 3 градусов мороза, по области от минус 7 до минус 2 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, в столице и области будет веять северо-западный ветер 5–10 метров в секунду при относительной влажности воздуха около 75%. Атмосферное давление окажется чуть ниже нормы – 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение о гололедице будет действовать до 11:00 17 января.