ВОЗ рекомендовал странам не требовать от прибывающих сертификаты о вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Эксперты ВОЗ считают, что странам не стоит требовать от прибывающих сертификаты о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Уточняется, что решение озвучено на заседании Комитета организации по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19, в котором принимали участие и научные организации Роспотребнадзора. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.
"Эксперты ВОЗ рекомендовали странам не требовать от прибывающих лиц подобных документов, поскольку доступность вакцин во многих странах мира крайне ограничена и их эффективность изучается", – сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, в ВОЗ призвали страны оперативно обмениваться данными о генетических последовательностях коронавирусов. Это связано в том числе с новым британским штаммом инфекции.
В Роспотребнадзоре отметили, что и дальше будут сотрудничать с ВОЗ.
Ранее в ВОЗ выступили против введения обязательной вакцинации при международных поездках. Такое мнение обосновывается тем, что еще неясно, в какой степени вакцинация снижает передачу инфекции.
При этом врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что пункт о вакцинации необходимо ввести в трудовой договор работников, которые постоянно контактируют с большим количеством людей.
Путин поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов привившимся от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: