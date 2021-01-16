ВОЗ рекомендовал странам не требовать от прибывающих сертификаты о вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперты ВОЗ считают, что странам не стоит требовать от прибывающих сертификаты о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Уточняется, что решение озвучено на заседании Комитета организации по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19, в котором принимали участие и научные организации Роспотребнадзора. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

"Эксперты ВОЗ рекомендовали странам не требовать от прибывающих лиц подобных документов, поскольку доступность вакцин во многих странах мира крайне ограничена и их эффективность изучается", – сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, в ВОЗ призвали страны оперативно обмениваться данными о генетических последовательностях коронавирусов. Это связано в том числе с новым британским штаммом инфекции.

В Роспотребнадзоре отметили, что и дальше будут сотрудничать с ВОЗ.

Ранее в ВОЗ выступили против введения обязательной вакцинации при международных поездках. Такое мнение обосновывается тем, что еще неясно, в какой степени вакцинация снижает передачу инфекции.

При этом врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что пункт о вакцинации необходимо ввести в трудовой договор работников, которые постоянно контактируют с большим количеством людей.

