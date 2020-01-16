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Общество

18:44

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

общество

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ о наборе в украинскую армию 18-летних молодых людей, передает ИА "НСН".

В приказе говорится, что призывать к службе могут мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют отклонений по здоровью и пригодны к службе. Отмечается, что молодые люди будут призываться в Вооруженные силы Украины (ВСУ) с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Срок службы составляет 1,5 года для основного числа призывников и год для тех, кто имеет диплом о высшем образовании.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в российской армии сократилось число 18-летних призывников с 2013 года. Численность 18-летних граждан, призванных на военную службу с 2013 года, сократилось более чем на 8%, а граждан в возрасте 20 лет и старше, наоборот, увеличилось более чем на 11%.

В том же месяце отмечалось, что штрафы для уклонистов от службы в российской армии могут вырасти в шесть раз. Штрафы будут касаться тех, кто не ставит военкомат в известность о смене своего места жительства или работы. Сейчас штраф составляет 500 рублей.

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