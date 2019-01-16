ФСИН опровергла информацию о VIP-условиях содержания Улюкаева в колонии

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ опровергла информацию о VIP-условиях содержания экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в колонии.

"Информация, опубликованная в ряде СМИ о якобы льготных условиях отбывания наказания осужденным Улюкаевым А. В., не соответствует действительности", – заявили в пресс-службе ФСИН, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что экс-министр содержится в исправительной колонии строгого режима на общих условиях. Информацию о VIP-условиях также опровергли и в аппарате уполномоченного по правам человека Тверской области.

В декабре 2017 года бывшего министра приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в ноябре 2016 года Улюкаев получил деньги от Игоря Сечина за положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести акции "Башнефти" в размере 50 процентов. Улюкаев заявляет, что его спровоцировали, и отрицает вину. Бывший министр отбывает наказание в колонии №1 в поселении Большие Переменки на окраине Твери. По словам Улюкаева, он работает в библиотеке.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что для экс-главы МЭР в медсанчасти колонии организована отдельная камера с трехразовым питанием и тихим часом.